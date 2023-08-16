Kırıkkale'de fabrika yangını

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.

Yangının fuel oil bulunan depoya ulaşması ile alevler büyüdü.