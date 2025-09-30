Kırıkkale'de feci kaza: 13 yaralı

Mustafa Bozer'in kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs, Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada dolmuştaki 13 öğrenci hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.