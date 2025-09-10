Kırıkkale'de feci kaza: Sürücüler öldü

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

'de Mustafa Ergül idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Mahallesi mevkisinde Ercan Dilekçi'nin (56) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda sıkışan sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

