Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: Firari  hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü E.T. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

