Kırıkkale'de gece yarısı gaz kokusu paniği

Kırıkkale'de gece saatlerinde şehir genelinde hissedilen gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşları rahatsız eden gaz kokusu rüzgarın da etkisiyle birçok mahalleye yayıldı. Bazı vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kokunun kaynağına yönelik çalışma başlatıldı.

Kırıkkale Belediyesi de, kokunun kaynağı ile ilgili açıklama yaptı. Gaz kokusunun TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisindeki dolum tesislerinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, rüzgarın da etkisiyle kokunun şehrin bazı bölgelerinde hissedildiği aktarıldı.

