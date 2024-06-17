Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki otomobil ile H.T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü H.T. ile yolculardan A.A., E.A., M.Y.A., Y.T., A.T. ve B.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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