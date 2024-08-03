Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Balışeyh-Sulakyurt kara yolunda meydana geldi.

B.A. (22) yönetimindeki plakalı organizasyon şirketine ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan masa ve sandalyeler yola savruldu.

Kazada, sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Ankara'da ABD-Rusya arasında casus takası

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...