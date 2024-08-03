Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, B.A. (22) yönetimindeki 71 AAB 149 plakalı Isuzu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan F.P. (44), M.Ç. (37), U.P. (25), N.U. (17), A.S. (44), ve B.A. (18) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 8 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kamyoneti yoldan kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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