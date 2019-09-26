Kırıkkale'de tartıştığı kayınpederi Abdullah Ürkmez'i (59), Tuna Caddesi 214. Sokak'taki evinin önünde öldüren Z.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Z.E, dün tartıştığı kayınpederi Abdullah Ürkmez'i pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Ürkmez, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kırıkkale'de kayınpederini öldüren damat tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kırıkkale'de kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldüren damat tutuklandı.
Kırıkkale'de tartıştığı kayınpederi Abdullah Ürkmez'i (59), Tuna Caddesi 214. Sokak'taki evinin önünde öldüren Z.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.