Kırıkkale'de kaza: Takla atıp, karşı şeride geçti, 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi ile takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu Kaletepe Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkıp takla atarak, bariyerin üzerinden karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.Z. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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