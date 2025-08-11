Kırıkkale'de korkutan kaza

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu hayvan barınağı yakınında Y.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araçta sürücü Y.Y. ile aynı aileden A.M.Y. (13), M.M.Y. (14), S.Y.Y. (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.