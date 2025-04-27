Kırıkkale'de otomobil dereye düştü
Kırıkkale'de bir otomobil dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü E.Ü. yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
E.Ü'nün kullandığı 71 ADS 629 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde, Çoruhözü deresine düşerek ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.
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