Kırıkkale'de otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale’de Harun Dikçalı (22) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı TIR’a çarparak refüje devrildi.



Kazada otomobilde bulunan Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü Dikçalı ile otomobildeki Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.