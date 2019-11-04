Kırıkkale'de otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin TIR’a çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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20191104_2_39134484_49128253.jpg

Anadolu Ajansı 04.11.2019 - 10:18

Kırıkkale’de Harun Dikçalı (22) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı TIR’a çarparak refüje devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Dikçalı ile otomobildeki Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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