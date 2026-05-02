Kırıkkale'de sağanak sonrası toprak kayması. 9 yapı hasar gördü

02.05.2026 20:24

DHA

toprak kaymasının ardından AFAD ekipleri köyde inceleme yaptı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde etkili olan sağanak sonrası oluşan toprak kaymasında 9 yapıda hasar oluştu.

Delice ilçesi Derekışla köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi. 

Toprak kayması nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlak oluştu. Kemal Karaburçak'a ait kerpiç ev, duvardaki çatlamalar sebebiyle kullanılamaz hale geldi. 

Karaburçak ve eşi, geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Boş olan diğer 8 yapıda ise hafif hasar oluştuğu tespit edildi. 

AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.