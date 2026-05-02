Kırıkkale'de sağanak sonrası toprak kayması. 9 yapı hasar gördü

Delice ilçesi Derekışla köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi.



Toprak kayması nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlak oluştu. Kemal Karaburçak'a ait kerpiç ev, duvardaki çatlamalar sebebiyle kullanılamaz hale geldi.



Karaburçak ve eşi, geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Boş olan diğer 8 yapıda ise hafif hasar oluştuğu tespit edildi.



AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.