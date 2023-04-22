Kırıkkale'de silahlı kavga: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, tarla anlaşmazlığı bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.



İddiaya göre, aralarında tarla anlaşmazlığı bulunan Mustafa K. (60) ve oğlu Samet K. (20) ile akraba oldukları öğrenilen Sefa K. (35) ve kardeşi Serkan Ertuğrul K. 823) arasında ilçe girişindeki bir tarlada tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda ceza infaz koruma memuru olduğu öğrenilen Sefa K, beylik tabancasıyla Samet K'ye ateş etti.



Yaşanan arbede sırasında tabancıyı alan Samet K, Sefa K. ve kardeşi Serkan Ertuğrul K'yi yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sefa K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Serkan Ertuğrul K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kavganın ardından şüpheli Samet K. ve babası Mustafa K. gözaltına alındı.

