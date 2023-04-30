Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kırıkkale'de soba zehirlenmesi can aldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2251'inci Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evde oğlu Murat Erkol ile yaşayan Fevziye Erkol, sabah saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan anne Erkol, komşusuna giderek oğlunun uyanmadığını söyledi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 1 ölü - 1

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde Murat Erkol’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, anne Fevziye Erkol ise hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne Fevziye Erkol’un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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