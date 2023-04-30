Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde Murat Erkol’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, anne Fevziye Erkol ise hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan anne Fevziye Erkol’un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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