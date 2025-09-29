Kırıkkale'de şüpheli çanta paniği

Kırıkkale'de bir ATM'nin önüne bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine yol açtı.

Kırıkkale'de şüpheli çanta paniği

'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir banka ATM'si önüne bırakılan şüpheli çanta çevrede panik yarattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı.

Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyaların bulunduğu belirlendi.

Çanta, polis tarafından muhafaza altına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...