Kırıkkale'de şüpheli çanta paniği
Kırıkkale'de bir ATM'nin önüne bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine yol açtı.
Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir banka ATM'si önüne bırakılan şüpheli çanta çevrede panik yarattı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı.
Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyaların bulunduğu belirlendi.
Çanta, polis tarafından muhafaza altına alındı.
- Etiketler :
- Bomba Paniği
- Atm
- Kırıkkale