Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Karakeçili- Kulu karayolu İlçe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. H.G. (40) yönetimindeki 46 ABM 598 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen TIR, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 AKK 701 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Karakeçili- Kulu karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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