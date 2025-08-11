Kırıkkale'de trafik kazası: Beş yaralı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu üçü çocuk beş kişi yaralandı.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Yaşar Y. idaresindeki 60 HN 066 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan üçü çocuk dört kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
