Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 10 bin 947 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Araçta bulunan Ö.Ö, İ.G. ve S.T. gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.