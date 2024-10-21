Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda şüpheliler H.Y, E.Y, F.Ç. ve A.K'nin araçlarında arama yapan ekipler, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.