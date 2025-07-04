Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, merkez Yuva Mahallesi'nde A.Ş. (46) ve H.Ş'ye (21) ait evin bahçesinde arama yaptı.



Bahçede bin 53 kök kenevir bitkisi ve birn ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Ekipler, Keskin ilçesinde H.S. (58), S.Y. (45) ve R.S'ye (20) ait evlerin bahçesinde yaptığı aramada ise 200 gram kubar esrar, 26 kök kenevir ve bir hassas terazi buldu.



İki operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.