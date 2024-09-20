Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Y.E.D, O.E.D. ve E.M'nin bulunduğu araçta yaptığı aramada 143,27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.M, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Y.E.D. ve O.E.D. hakimlikçe tutuklandı.

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