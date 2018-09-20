Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu'nda bazı kadın veliler ile kadın öğretmen G.G. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine velilerin öğretmeni darbettiği ileri sürüldü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kırıkkale'de velilerin öğretmeni darbettiği iddiası
Anadolu AjansıTürkiye
Kırıkkale'de veliler tarafından darbedildiği öne sürülen öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu'nda bazı kadın veliler ile kadın öğretmen G.G. arasında tartışma yaşandı.