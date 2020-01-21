Kırıkkale'de yanlış ilaç 20 kişiyi kör etti iddiası

Kırıkkale'de bulunan bir hastanede tedavi olan 20'ye yakın hastanın ilaç nedeniyle görme kabiliyetini kaybettiği iddia edildi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğinde bir süredir tedavi gören yaklaşık 20 kişi, düzenli olarak aldıkları ilacı 17 Ocak günü tekrar yaptırdı.

İddialara göre, 17 Ocak akşamında görme kaybı yaşayan hastalar, hastaneye gelerek yetkililere durumu bildirdi. Yetkililer görme kaybının 20’den fazla kişide yaşandığını bildirip durumun normal olduğunu belirterek, hastaları evlerine gönderdi.

İki gün sonra ise hastaneye tekrar çağrılan hastalara tekrar ilaç verildi.

Yapılan tedaviden sonuç alamayan hastalar çeşitli hastanelerine gönderilerek ameliyata alındı.

''ARTIK GÖREN GÖZÜ DE GÖRMÜYOR''

Babası Hayati Çimen’in gören gözüne iğne vurulduğunu ve şu an iki gözünün de görmediğini öne süren Ufuk Han Çimen, babasının Gazi Hastanesinde ameliyata alındığını kaydetti.



''YAŞANDI ÖNÜMÜZE BAKALIM'' AÇIKLAMASI

Öte yandan Çimen, şikayet üzerinde gittikleri hastanede ''evet yaşandı, önümüze bakalım. Bunu nasıl düzeltebiliriz gibi onu yapalım'' açıklaması ile karşılaştıklarını iddia etti.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,, ''Basında 'ucuz ilaç' ibaresi ile yer alan ilaç ismi Bevacizumab olup bu ilaç gözün sarı nokta hastalıkları ile şeker hastalığına bağlı göz hasarında kullanılan bir ilaçtır'' açıklamasında bulunarak konu ile ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.