'Kırıkkale'de yanlış ilaç 20 kişiyi kör etti' iddiasına soruşturma

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi alternatif ilaç üretti, ilaç kör etti" şeklindeki haberler yer aldığı anımsatıldı.



Bu konuda henüz Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur olarak başvuruda bulunulmadığı vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen, haber içeriğinin suç ihbarı niteliğinde olduğu değerlendirilerek olay duyulur duyulmaz ilgililer hakkında resen soruşturma başlatılmıştır. İğneden zarar gördüğü iddia edilen hastaların kimliklerinin tespit edilmesi, tedavi evraklarının temin edilmesi, müşteki sıfatıyla ifadelerinin ve adli raporlarının aldırılması için ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Bazı basın kuruluşlarında önceki gün yer alan haberlerde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddia edilmişti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ise habere konu olan ilacın Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığı aktarılarak, işlem yapılan 9 hastanın durumunun iyi olduğu belirtilmişti.