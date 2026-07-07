Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi. 3'ü ağır 41 yaralı

Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü, Kaman-Ankara karayolu Kırıkkale Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık , jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 41 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede yapan ve yetkililerden bilgi alan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, kazaya ilişkin "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.