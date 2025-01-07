Kırıkkale'de yoldan geçerken kamyonetin çarptığı yaya öldü

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ersin Şane (35) hayatını kaybetti. Kaçan kamyonetin sürücüsü M.Y., evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yoldan geçerken kamyonetin çarptığı yaya öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.

M.Y. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Şane'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ersin Şane'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şane'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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