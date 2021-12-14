Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Sürücüleri öğrenilemeyen 71 AAE 477 plakalı otomobil ile 06 BK 4155 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri karayolu Hurdalık Kavşağı'nda çarpıştı. Otomobil, daha sonra önünde seyreden Nuh Sarıbıyık idaresindeki 06 CMZ 140 plakalı TIR'a çarptı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil ve hafif ticari araçtaki Yıldırım Şıkoğulları (22), Onur Özkaya (23), Bayram Küçükdeveci (43), Mustafa Yılmaz (40) ve Oğuzhan Samur (23) yaralandı.



Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazanın ardından araçlarda çıkan küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.