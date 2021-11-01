Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özmen idaresindeki TIR ile Mert Mustafa Gök'ün kullandığı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında çarpıştı.



Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Niyazi Dağdelen ve Yiğit Kaplan yaralandı.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kırıkkale-Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında ise Bilal Yiğit'in kullandığı otomobil, Sinan Cenik idaresindeki otomobil, Ferdi Uysal yönetimindeki otomobil ve Üzeyir Şahin'in kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, araçlarda bulunan Buğra (8) ve Nehir Nur Uysal (12), Aygül Kulak (57) ile Demet Cenik (35) yaralandı.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

