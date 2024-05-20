Kırıkkale'de asayiş uygulamaları: 9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalar sürüyor.



13-19 Mayıs tarihleri arasında asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 147 şahıs hakkında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.



Yapılan denetimlerde de 8 bin 448 şahsın GBT'si sorgusu yapıldı, 248 aracın da kontrolü yapıldı.



Aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.