Kırıkkale'deki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Doğanay Mahallesi'nde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette ölen balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede ölçüm yaptı.



Yapılan ölçümde balık ölümlerinin sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklandığı tespit edildi.