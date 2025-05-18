Kırıkkale'deki cinayetle ilgili 3 kişiye tutuklama

14 Mayıs'ta Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç., Y.Y., İ.D. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silah ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.



Şüphelilerden T.O.D., A.D. U.O., Ö.Ç. ve Y.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan İ.D. ise dün yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, T.O.D., A.D. ve U.O. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ö.Ç. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda yaralanan Ö.F.S. ile S.S.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.