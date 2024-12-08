Kırıkkale'de yüzlerce psikotrop hap ele geçirildi: Bir gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan O.K'nin (27) jandarmadaki işlemleri sürüyor.