Kırıkkale'yi sağanak vurdu

Kırıkkale'de öğle saatlerinde itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu.

Merkez ve Yahşihan ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar oluştu. Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki demir yolunun hasar görmesi sonucu kentteki tren seferleri durduruldu.

KARA YOLU SU ALTINDA KALDI

Hacıbey Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla da Kırıkkale-Ankara kara yolu su altında kaldı. Kısa bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören tren yollarını onarmak için çalışma başlattı.

