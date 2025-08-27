Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı

Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde yaklaşık bir aydır çalışma yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait OR- 2021 kuyruk numaralı, AT-802F modeli amfibi, tek motorlu yangın söndürme uçağı, iki gün önce kırıma uğramıştı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.



Uçaktaki Türk ve İspanyol iki personelin yardımına bölgedeki balıkçılar yetişti.



ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI



Olayın ardından uçağın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Baraj gölünün ortasında ters dönen uçak, dün ekiplerin çalışmasıyla kıyıya yanaştırıldı.

Bugün ise uçağın karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göl kıyısına vincin yanaşması için bölgede düzleme çalışmaları yapıldı. Ardından vinçle kaldırılan uçak, karaya çıkarıldı.

Uçağın nakliyesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterden destek istendi.

Uçağın askeri helikopterle Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.