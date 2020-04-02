Kırklareli İl Sağlık Müdürü Cerit'in corona virüs kontrol testleri negatif çıktı

Kırklareli'de corona virüs testi pozitif çıkınca karantinaya alınıp tedavisine başlanan İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, kontrol testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edileceğini açıkladı.

DHA 02.04.2020 - 13:44 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 13:45

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Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınıp, tedavi görmeye başlamıştı.

Cerit'in son yapılan kontrol testlerinde sonuçların negatif çıktığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Cerit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrol testlerim negatif geldi. Ben bugün taburcuyum. Bu süreçte yanımda olan başta sağlık çalışanlarıma, ekibime, aileme, KDH yönetimi ve değerli ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin" dedi.

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