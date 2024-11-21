Kırklareli Üniversitesi'nde yangın

Kırklareli Üniversitesi'nde derslik binasında yangın çıktı. Öğrenciler farklı dersliklere yönlendirilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli Üniversitesi'nde yangın

Üniversitesi Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik binasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Derslik binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu sırada üniversiteye gelen akademik personel ve öğrenciler derslik binası bahçesinde bekledi.

Kırklareli Üniversitesi'nde yangın - 1

ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğrenciler diğer derslik binalarına yönlendirildi.

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