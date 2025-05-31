Kırklareli ve Edirne'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli ve Edirne'de 32 kaçak göçmen yakalandı
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'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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