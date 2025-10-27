Kırklareli ve Edirne'de göçmen operasyonu

Kırklareli ve Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli ve Edirne'de göçmen operasyonu
Foto: Arşiv

Kırıkkale ve 'de yapılan düzensiz göçmen operasyonlarında, 18 göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...