Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle dört gün denize girişlere yasak getirildi.

Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı

Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve koşulları dolayısıyla 6-9 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...