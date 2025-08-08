Kırklareli'de 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kırklareli'de "Kasten öldürme" suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ü.'nün saklandığı adresi belirledi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.Ü.'nün bulunduğu eve özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.
S.Ü. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 otomatik tüfek, 6 fişek, 25 adet de tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ü. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Firari Hükümlü
- Kırklareli