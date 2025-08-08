Kırklareli'de 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kırklareli'de "Kasten öldürme" suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırklareli'de 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ü.'nün saklandığı adresi belirledi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.Ü.'nün bulunduğu eve özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

S.Ü. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 otomatik tüfek, 6 fişek, 25 adet de tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

