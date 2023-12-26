Kırklareli'de 7 köy ve 2 mahallede elektrik kesilecek

TREDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Vize ilçesinin Kömürköy, Küçükyayla, Balkaya, Kızılağaç, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim köyleri ile Kofçaz ilçesinin Yeni ve Yeşillik mahallelerine 28 Aralık perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağını belirtildi.

Kesintilerin, Kömürköy, Küçükyayla, Balkaya, Kızılağaç, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim köylerinde 10.00-15.00, Kofçaz ilçesinin Yeni ve Yeşillik mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacağı ifade edilen açıklamada TREDAŞ elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.