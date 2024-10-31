Kırklareli'de ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde dün gece saatlerinde İsmet Özer'e ait Özer 1 teknesi ağlara takılan fazla balık nedeniyle batmaya başladı.



Bunun üzerine teknede bulunan tayfa yardım istedi. Çevredeki balıkçı tekneleri tayfanın yardım çağrısını fark ederek kurtarma çalışması yaptı.



Tayfa yara almadan kurtarılırken tekne kullanılmaz hale geldi.

