Kırklareli'de binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Kırklareli'de bir apartmanın üst katında yangın çıktı. Alevler diğer binalara sıçrayınca mahalleli sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kırklareli'de binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

'nin Vize ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, önce binanın çatısına oradan da diğer binalara sıçradı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın sokakta bulunan binalara da sıçrayınca mahalleli sokağa döküldü. Vize Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yetersiz olması sebebiyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale için olay yerine gitti.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile ekiplerin yetersiz kaldığını belirten Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, çevre il ve ilçelerden itfaiye desteği istedi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi ile iki apartmanın çatılarındaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 28 dairenin bulunduğu iki binada dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangına müdahale ederken yaralanan bir itafiye eri de tedavi için Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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