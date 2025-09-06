Kırklareli'de fırtına önlemi: Demirköy ilçesinde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Demirköy ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün denize girmek yasaklandı.

Kırklareli'de fırtına önlemi: Demirköy ilçesinde denize girmek yasaklandı
Foto: Arşiv

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Demirköy ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 27°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 8 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 26°. 9 Eylül 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 10 Eylül 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

27

/

23

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

21

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

26

/

18

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

18

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

28

/

21

