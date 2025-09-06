Kırklareli'de fırtına önlemi: Demirköy ilçesinde denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Demirköy ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün denize girmek yasaklandı.
Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Demirköy ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 27°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 8 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 26°. 9 Eylül 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 10 Eylül 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 28°.
Bugün
27/
23
Yarın
29/
21
Pazartesi
26/
18
Salı
28/
18
Çarşamba
28/
21
