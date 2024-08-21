Kırklareli’de kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de  polisin "Dur" ihtarından kaçan kapalı kasa kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Kırklareli’de kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kapalı kasa kamyonete ‘Dur’ ihtarında bulundu.

Sürücüsünün ihtara uymadığı kamyonet takibe alınarak Dereköy yolunda durduruldu.

Yapılan kontrolde aracın kapalı kasasında 32 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Organizatörle ilgili inceleme devam ediyor.

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