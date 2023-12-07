Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı. Minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ürünlü köyü yakınlarında öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Sebahattin G.'nin kullandığı otomobil ile Sebahattin Demircan yönetimindeki minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan sürücü Sebahattin G. ile eşi Nevin G., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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