Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Kırklareli'de aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ’nde sağanak etkili oldu.

Aniden başlayan yağış sebebiyle vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Özellikle iş çıkış saatine denk gelen yağış, trafikte de yoğunluğa sebep oldu.

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