Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'de, yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Yıldıray Karacaoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde yoğun sisin bulunduğu bölgede, Yıldıray Karacaoğlu'nun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp tarlaya devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde sisin dağılmasıyla yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi.

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Karacaoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Karacaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

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